Bundesliga im Liveticker: Hertha BSC gegen Werder Bremen unter Erfolgsdruck

Hertha BSC hat die für den Januar angekündigte Aufholjagd in der Tabelle der Bundesliga bisher nicht in die Tat umgesetzt. Dem 3:0-Sieg zum Jahresauftakt gegen Schalke 04 folgten drei sieglose Partien sowie das Abrutschen auf den 14. Platz, zwei Punkte vor dem Relegationsrang. Zum Rückrundenauftakt am Samstag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) steht Hertha-Trainer Bruno Labbadia unter Erfolgsdruck.

Anzeige

Nach drei sieglosen Spielen sowie 280 Minuten ohne einen eigenen Treffer hofft Labbadia gegen den mit einem Punkt besser platzierten Tabellennachbarn aus Bremen auf eine bessere Treffsicherheit als in den vorausgegangenen Partien in Bielefeld (0:1), Köln (0:0) und Hoffenheim (0:3). Das letzte Tor der Herthaner hatte Krzysztof Piatek beim 3:0-Erfolg über Schalke am 2. Januar in der 80. Minute markiert.