Bundesliga im Liveticker: 1899 Hoffenheim trifft auf Borussia Dortmund

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat sich die TSG 1899 Hoffenheim selbst mit drei wichtigen Punkten beschert und in Feierlaune gebracht. Das 2:0 (0:0) am Dienstagabend bei Aufsteiger 1. FC Union Berlin beendete eine mehrwöchige Durststrecke der Kraichgauer in der Bundesliga gerade rechtzeitig, bevor es am kommenden Freitag (20.30/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Borussia Dortmund geht. Danach ist Weihnachtspause.