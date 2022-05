Ein Sieg soll her - unbedingt. Arminia Bielefeld will im Abstiegskampf am Freitagabend beim VfL Bochum (20.30 Uhr, live bei DAZN [Anzeige]) vorlegen und steht mächtig unter Druck. Neun Spiele nacheinander haben die Ostwestfalen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Dass die Bielefelder trotzdem noch Chancen auf den Klassenverbleib haben, liegt auch an der Schwäche der Konkurrenz.

