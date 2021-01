Bundesliga im Liveticker mit RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt

In Mainz muss sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf verschiedene Besonderheiten einstellen. Mit Bo Svensson haben die Mainzer bereits den vierten Trainer in dieser Saison, der zudem bislang in verschiedenen Grundordnungen spielen ließ. Das mache es schwierig, sich auf den Gegner einzustellen, sagte Nagelsmann. Gegen Wolfsburg will Leverkusen einen weiteren direkten Konkurrenten im Kampf um die Champions-League-Plätze distanzieren. Helfen soll der Schwung vom Erfolg gegen den BVB. "Spiele zu gewinnen, gibt Selbstvertrauen. Das werden wir mitnehmen", erklärte Trainer Peter Bosz.