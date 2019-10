Bundesliga im Liveticker: Bayer Leverkusen erwartet Werder Bremen

Nur zwei Punkte liegen im Moment in der Bundesliga zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenneunten. Diese völlig ungewohnte Spannung freut die Zuschauer, freut die beteiligten Vereine – sie freut nur die Verantwortlichen von Werder Bremen nicht. Denn der selbst ernannte Europapokal-Aspirant gehört den ersten neun der Liga noch nicht an.

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen müssen die Bremer deshalb darauf achten, dass der Rückstand auf die obere Tabellenhälfte nicht zu groß wird. Fünf Punkte trennen den Zwölften Werder aktuell vom Neunten Leverkusen. Daraus könnten am Samstagabend (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) nur noch zwei werden – oder schon acht. „Wichtig ist, dass wir nicht mehr von Spiel zu Spiel schauen, sondern dass wir uns ein Zwischenziel bis zur Winterpause setzen: Wir wollen den Abstand nach oben verkürzen und den einen oder anderen Platz gutmachen“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Donnerstag dazu.