Der FC Bayern freut sich nach dem 7:0 gegen den VfL Bochum auf das nächste Duell mit einem Aufsteiger. Bei der SpVgg Greuther Fürth soll am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) ein weiterer Sieg des Tabellenführers her. "Wir brauchen drei Punkte, nur die bringen uns dem Ziel zehnte Meisterschaft in Folge weiter. Wir bekommen gegen Fürth genauso viele Punkte wie in einem Spiel gegen Dortmund", sagte Trainer Julian Nagelsmann: "Wir können uns weiterentwickeln. Wir haben nichts zu verschenken. Wir werden niemanden unterschätzen."

