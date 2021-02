Bundesliga im Liveticker: Mainz will mit Sieg gegen Augsburg die Abstiegsränge verlassen

Der FSV Mainz 05 will mit einem Heimsieg gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die Abstiegsränge in der Fußball-Bundesliga verlassen. Nach den Niederlagen der Rivalen Arminia Bielefeld und Hertha BSC würden die seit drei Spielen unbesiegten Rheinhessen bei einem Erfolg auf Rang 15 klettern. Personell kann Trainer Bo Svensson aus dem Vollen schöpfen.

Die Augsburger gehen mit einem Vorsprung von sechs Punkten in das Spiel beim Tabellenvorletzten. "Es ist ein ganz wichtiges Spiel. Wir müssen Punkte holen", sagte Herrlich. Eine Niederlage würde beim FCA die Abstiegssorgen wieder deutlich anwachsen lassen.