Der VfB Stuttgart kann sich im Kampf um den Ligaverbleib mit einem Sieg am Sonntag zumindest den Platz in der Relegation sichern. Allerdings ist der Drittletzte nur Außenseiter in der Partie beim FC Bayern München (17.30 Uhr, live bei DAZN sehen/[Anzeige]). Dem Meister die Daumen drücken werden die Bielefelder, denn bei einem Sieg des VfB wäre die Arminia am 33. Spieltag bereits abgestiegen. Auch der FC Augsburg hofft auf München. Gewinnt der FC Bayern, könnte selbst eine Augsburger Niederlage die Mission Klassenerhalt nicht mehr gefährden. Ansonsten reicht ein Punktgewinn bei Gastgeber RB Leipzig (19.30 Uhr, live bei DAZN sehen/[Anzeige]).

