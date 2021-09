RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg sind am Samstagnachmittag in der Bundesliga gefordert. Während sich der VfL und Leverkusen in der Spitzengruppe etablieren wollen, kämpft RB um Anschluss. Alle fünf Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.