Bundesliga im Liveticker: Rhein-Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln

Achim Beierlorzer steht im rheinischen Bundesliga-Derby unter Druck. Der Trainer trifft mit dem 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) zum ersten Nachbarschafts-Duell bei Fortuna Düsseldorf seit 1997 an. Beierlorzers Team liegt vor der Partie nur auf dem Relegationsrang und war zuletzt am Dienstag gegen den Viertligisten Saarbrücken aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.