Bundesliga im Liveticker: Der SC Freiburg trifft auf Bayer Leverkusen

Der SC Freiburg hat insgesamt sechs Tore in fünf Ligaspielen erzielt, die Hälfte gleich beim Auftaktsieg in Stuttgart. Wer soll also im nächsten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die Tore für die Breisgauer schießen? Optionen gibt es für Trainer Christian Streich einige.