Nur ein Sieg, dafür aber vier Niederlagen aus den letzten sechs Spielen - die jüngste Bilanz des SC Freiburg klingt alles andere als berauschend. Und dennoch stehen die Breisgauer nach ihrem fulminanten Saisonstart in der Bundesliga als Tabellenfünfter weiter blendend da. Zum Jahresabschluss könnte das Team von Trainer Christian Streich nun noch mal eine historische Wegmarke aufstellen und erstmals in der Vereinsgeschichte auf einem Champions-League-Platz in die Winterpause gehen. Anzeige

Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN). Die Rheinländer haben als Tabellendritter zurzeit zwei Punkte Vorsprung auf Freiburg. Bei einem Sieg würden die Gastgeber auf jeden Fall an Bayer vorbeiziehen und damit auf einen Tabellenrang springen, der am Saisonende für die Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. "Wenn du das Spiel gewinnen kannst, würdest du sehr, sehr gut dastehen", bemerkte auch SC-Trainer Streich - diese Konstellation sei Motivation genug für sein vor dem Spieltag auf Rang fünf stehendes Team.

