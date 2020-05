Bundesliga im Liveticker: Der SC Freiburg trifft auf Bayer Leverkusen

Im Rennen um die Champions-League-Qualifikation kann Bayer 04 Leverkusen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) vorlegen. Zum Start des 29. Spieltags der Bundesliga tritt die Mannschaft von Trainer Peter Bosz beim SC Freiburg an.

Nach dem 1:4-Dämpfer zuletzt gegen den VfL Wolfsburg peilt die Werkself mit einem Sieg im Breisgau zumindest die vorübergehende Rückkehr auf Rang drei oder vier an. Freiburg dagegen will den ersten Sieg seit dem Neustart der Liga nach der Corona-Unterbrechung.

Bayer-Coach Bosz sieht die Qualitäten der Freiburger vor allem im Stellungsspiel sowie dem schnellen Umschalten nach Ballgewinn. "Und sie haben eine Riesen-Mentalität", so der 56-Jährige. Umso wichtiger sei es, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. "Wir fangen immer damit an, wie wir selbst die Partie angehen wollen. Gerade bei diesem engen Zeitplan ist es bei unserer Spielweise wichtig, zu einhundert Prozent fitte Spieler auf dem Platz zu haben", so Bosz.