Bundesliga im Liveticker: Der SC Freiburg spielt gegen Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt steht im Gastspiel beim SC Freiburg vor einer schweren Aufgabe. Für die Hessen ist es am Sonntag (18.00 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bereits das sechste Spiel innerhalb von 18 Tagen, weshalb Trainer Adi Hütter einige Umstellungen in der Startformation gegenüber dem Europa-League-Gruppenspiel bei Standard Lüttich am vergangenen Donnerstag erwägt. Die Eintracht steht in der Tabelle derzeit mit einem Punkt weniger hinter den Freiburgern, kann mit einem Sieg aber am Rivalen vorbeiziehen.