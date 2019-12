Bundesliga im Liveticker: Der SC Paderborn trifft auf Eintracht Frankfurt

Adi Hütter weiß um die Brisanz des letzten Pflichtspiels des Jahres. "Wir können alle die Tabelle lesen", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt vor dem Bundesliga-Abschluss 2019 am Sonntag (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim Aufsteiger SC Paderborn. Setzt sich die Negativserie der seit vier Bundesligaspielen sieglosen Hessen fort, droht ein ungemütliches Weihnachtsfest. "Wir müssen alle an einem Strang und uns aus dem Sumpf herausziehen", appellierte Hütter.

Natürlich weiß der 49-Jährige um das kräftezehrende Programm der Eintracht. 30 Pflichtspiele haben seine Schützlinge in der Hinrunde bereits absolviert - zwölf mehr als der Gegner. Als Ausrede will Hütter das aber nicht gelten lassen. "Wir müssen noch einmal die letzten Reserven mobilisieren und die nötige geistige Frische an den Tag legen", forderte er. Beim SC Paderborn glaubt Trainer Steffen Baumgart weiter fest an den Klassenerhalt. "Mit uns muss man bis zum letzten Spieltag rechnen", sagte der 47-Jährige in einem Interview der Tageszeitung Die Welt. "Ich weiß, dass wir uns stabilisieren müssen, denn wir haben in einigen guten Spielen leichtfertig Punkte verschenkt." Entscheidend sei aber: "Wenn ich sehe, wie wenig Punkte wir haben, finde ich, dass die Mannschaft das ganz gut wegsteckt."