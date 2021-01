Bundesliga im Liveticker: Schalke 04 trifft im Abstiegs-Duell auf den 1. FC Köln

In der Bundesliga steht am Mittwoch ein brisantes Abstiegsderby an. Der FC Schalke 04 als Tabellenletzter empfängt den Drittletzten 1. FC Köln (18.30 Uhr/Sky). Beide Teams sind unter Zugzwang. "Es ist eine der vielen Schicksalspartien, die wir noch vor uns haben", meinte Schalkes Trainer Christian Gross.

Der Revierllub, der sieben der zurückliegenden neun Ligaspiele verloren hat, will mit einem Sieg zumindest den Anschluss zum Relegationsrang herstellen. Köln ist bestrebt, die Distanz zum Konkurrenten zu vergrößern und im besten Fall die Abstiegszone zu verlassen. Die Kölner blieben allerdings in den letzten fünf sieglosen Spielen jeweils torlos. Gross erwartet dementsprechend von beiden Seiten kein Offensivspektakel: "Kalkuliertes Risiko ist angesagt."