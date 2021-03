Bundesliga im Liveticker: Krisenduell zwischen Schalke 04 und Gladbach

Zu einem Duell unter besonderen Vorzeichen kommt es am Samstag in der Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky). Der Tabellenletzte Schalke plant bei bereits elf Punkten Rückstand zum Relegationsplatz für die 2. Liga - und Gladbach hofft nach zuletzt sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Serie auf ein Erfolgserlebnis.

Kommt er oder kommt er nicht? So lautet die große Frage auf Schalke und sie dreht sich natürlich um Ralf Rangnick. Bleibt er oder muss er gehen? Das ist derzeit die Frage aller Fragen in Mönchengladbach. Im Mittelpunkt steht dabei Marco Rose.