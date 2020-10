Bundesliga im Liveticker: Schalke 04 strebt Ende der Negativ-Serie gegen den VfB Stuttgart an

Der FC Schalke 04 eröffnet an diesem Freitag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) den 6. Bundesliga-Spieltag mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Nach 21 Punktspielen ohne Sieg will das Team von Trainer Manuel Baum gegen den gut in die Saison gekommenen Aufsteiger aus Baden-Württemberg endlich einen Erfolg verbuchen. Stuttgart ist mit bislang zwei Siegen auswärts das derzeit erfolgreichste Team der Liga.