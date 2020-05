Bundesliga im Liveticker mit dem FC Schalke, VfL Wolfsburg und Hertha BSC

Vor einer Woche wehrte sich Werder-Trainer Florian Kohfeldt noch gegen Forderungen nach seiner Entlassung. Jetzt sind seine Kritiker aber still. Nach zwei guten Auftritten in Freiburg (1:0) und gegen Mönchengladbach (0:0) ist die Gefühlswelt vor dem Spiel bei dem aktuell so formschwachen FC Schalke 04 deutlich positiver. "Es liegen nur noch Schlüsselwochen vor uns, in denen wir punkten müssen. Wir haben noch sieben Finals zu spielen. Nichts anderes", sagte Kohfeldt

Der VfL Wolfsburg kann einen weiteren Schritt in Richtung Teilnahme am internationalen Wettbewerb machen. Die Niedersachsen treffen auf Eintracht Frankfurt und würden mit einem Erfolg den sechsten Tabellenplatz festigen. Hertha BSC will derweils gegen den FC Augsburg seinen Lauf unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia fortsetzen. Mit sieben Punkten aus den bisherigen drei Bundesliga-Spielen unter der Leitung des ehemaligen Fußball-Profis sind die Berliner nach dem Wiederbeginn der Saison das zweitbeste Team hinter dem FC Bayern.