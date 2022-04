Zuhause wie ein Champions-League-Team, auswärts wie ein Absteiger: Diesen krassen Spagat sollte Mainz 05 vor dem bevorstehenden Auswärts-Dreierpack dringend hinter sich lassen und auch in der Fremde wieder punkten. Die verbleibenden sechs Wochen sollen Aufschluss über die wahre Stärke der quasi vor dem Abstieg geretteten Rheinhessen geben. "In diesen Spielen entscheiden wir, wie gut die Saison wird", sagte Cheftrainer Bo Svensson. Einen wichtigen Anhaltspunkt kann seine Mannschaft zwischen dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) bei Borussia Mönchengladbach und dem folgenden Samstag liefern – in dieser Zeit nämlich müssen die 05er dreimal ran. Und in allen drei Fällen auswärts, nach Gladbach auch beim FC Augsburg und beim 1. FC Köln. Anzeige

An der grundsätzlichen Herangehensweise an die einzelnen Spiele ändere sich nichts, sagte Svensson vor der Partie in Gladbach. "Aber natürlich ist es eine besondere Situation. Wir spielen eine ordentliche Saison, haben auswärts aber noch einiges zu beweisen" – dieser Herausforderung müsse sich die Mannschaft stellen. Nach wie vor stehen erst sieben Punkte aus zwölf Auswärtsspielen auf dem Konto, mit mehr als vier Auftritten in der Fremde sei er nicht zufrieden gewesen. "Das reicht nicht aus."