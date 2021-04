Bundesliga im Liveticker: Die TSG Hoffenheim empfängt Bayer Leverkusen

Die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen schließen am Montagabend (20.30 Uhr/DAZN) den 28. Bundesliga-Spieltag ab. In der derzeitigen Tabellenlage birgt das Duell der Kraichgauer mit der Werkself aber jede Menge Brisanz. Für Hoffenheim, das sich vor Saisonbeginn den internationalen Wettbewerb als Ziel setzte, droht das Abrutschen in die Abstiegszone, nachdem Arminia Bielefeld und Hertha BSC am Wochenende gepunktet haben. "Wir werden eine Reaktion zeigen. Das ist das, was wir machen werden. Ich werde keine große Kampfansage weiter machen. Es ist an der Zeit, einfach zu liefern und nicht nur zu reden", stellte Hoeneß klar. Die TSG hatte zuletzt drei Spiele in Serie verloren.

