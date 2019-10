Bundesliga im Liveticker: Die TSG Hoffenheim trifft auf den FC Schalke

Die TSG Hoffenheim bekommt seinen Vize-Weltmeister zurück: Nach einer komplizierten Knieverletzung ist Andrej Kramaric wieder an Bord. Vor dem Match am Sonntagabend gegen den FC Schalke (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) sagte TSG-Coach Alfred Schreuder: "Ich erwarte ein offenes Spiel. Beide Mannschaften wollen nach vorne. Beide Mannschaften werden offensiv antreten."