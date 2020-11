Bundesliga im Liveticker: TSG Hoffenheim will Wende beim FSV Mainz 05 erzwingen

Wenige Stunden nach dem vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase lag bei der TSG Hoffenheim der Fokus schon wieder auf der Fußball-Bundesliga. Nach sechs sieglosen Spielen in Serie will der Tabellenzwölfte am Sonntag (18 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 unbedingt die Wende schaffen. "Am Sonntag wollen wir endlich wieder punkten - wenn möglich mit mehr als einem Punkt", sagte Sebastian Hoeneß. Seine Mannschaft holte seit dem 4:1 gegen den FC Bayern München Ende September keinen Dreier mehr im Liga-Alltag Anzeige

Der erste Saisonsieg wirkte beim FSV Mainz 05 indes wie eine Befreiung. "Die Grundstimmung ist natürlich positiver", sagte Trainer Jan-Moritz Lichte vor dem Heimspiel des Tabellen-15. gegen Hoffenheim. Und Sportvorstand Rouven Schröder stellte fest: "Man bekommt nur Ruhe rein, wenn man die gute Arbeit unter der Woche am Wochenende vergoldet. Dann hast du ein anderes Tabellenbild." Der Blick auf das Klassement tut den Mainzern nach dem 3:1 in Freiburg nicht mehr so weh wie an den Spieltagen zuvor, haben sie dank des Erfolges doch vorerst die Abstiegsplätze verlassen. Damit dies so bleibt, soll gegen den Europa League-Teilnehmer aus dem Kraichgau am besten gleich der nächste Dreier her