Bundesliga im Liveticker: Die TSG Hoffenheim empfängt Mainz 05

Achim Beierlorzer sieht seiner Premiere als Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 gelassen entgegen. "Die ersten Tage waren wie ein Speed-Dating", sagte der 52-Jährige am Freitag. Der gebürtige Franke hatte am Montag die Nachfolge des beurlaubten Sandro Schwarz angetreten und sitzt am Sonntag (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei der TSG 1899 Hoffenheim erstmals auf der Mainzer Bank.

Die taktische Herangehensweise ließ der beim 1. FC Köln nach elf Partien freigestellte Beierlorzer ebenso offen wie die Besetzung der Startelf. "Ich bin da noch in der Findungsphase, aber wir nehmen den Kampf um drei Punkte an und wollen uns auf dem Platz durchsetzen." Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder kommentierte im Vorfeld den Blitzwechsel von Beierlorzer: "Er hat auch nicht sofort gedacht, jetzt muss ich nach Mainz. Er hat auch erst gedacht, er hat Urlaub. Aus was für einem Grund soll er es nicht machen? Ich finde es auch mutig, was er macht." Er habe so etwas selbst noch nie erlebt. "Ich glaube nicht, dass sowas schon häufig passiert ist", sagte Schreuder.