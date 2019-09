Bundesliga im Liveticker: Die TSG Hoffenheim trifft auf den SC Freiburg

Vor dem badischen Bundesliga-Duell gegen den SC Freiburg hat Alfred Schreuder seinen Trainer-Kollegen Christian Streich geadelt. "Ich liebe die Art und Weise, wie er den Fußball sieht und wie er arbeitet. Er muss auch immer seine besten Spieler verkaufen. Er ist ein großes Vorbild für die Trainer in der Bundesliga, auch für mich", sagte der 46-jährige Niederländer vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!)