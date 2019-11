Bundesliga im Liveticker: Die TSG 1899 Hoffenheim trifft auf den SC Paderborn

Nach einem Goldenen Oktober will die TSG 1899 Hoffenheim im Freitagspiel der Bundesliga gegen den SC Paderborn schwungvoll und erfolgreich in den November starten. Die Anfangsdebatte um den neuen Trainer Alfred Schreuder ist beendet. Zuletzt vier Siege, darunter der DFB-Pokalerfolg in Duisburg, und eine glanzvolle finanzielle Bilanz sorgen derzeit für viel Sonnenschein im Kraichgau.

Gegen den Aufsteiger (Anpfiff 20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) hat die TSG drei Punkte fest eingeplant, auch wenn Schreuder natürlich ein "intensives Spiel" prophezeite und vor den Paderbornern warnte: "Sie hatten auch in Leverkusen viele Chancen. Das ist eine Mannschaft, die sehr mutig auftritt. Sie sind Letzter, aber sie spielen nicht so."