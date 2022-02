Wenn Bundesligist VfB Stuttgart auch bei der TSG Hoffenheim nicht gewinnt, ist es für die angestrebte Aufholjagd im Abstiegskampf wieder ein Spiel weniger. Die Lage der Schwaben ist vor dem Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) nicht nur wegen des vorletzten Tabellenplatzes schwierig: Torjäger Sasa Kalajdzic ist noch nicht wieder ganz fit, Talent Alexis Tibidi ist degradiert, und am vergangenen Wochenende gab es den nächsten herben Rückschlag in der Liga. "Ich habe das Gefühl, dass wir in der Woche noch enger zusammengerückt sind", sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: "Man spürt eine Einheit, und das ist auch gut so. Das ist unfassbar wichtig, um unsere Ziele zu erreichen."

