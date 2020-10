Bundesliga im Liveticker: Der VfB Stuttgart trifft auf den 1. FC Köln

Nach zwei Auswärtssiegen strebt Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart am Freitagabend gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr/DAZN) den ersten Heimerfolg in dieser Saison an. Die personelle Situation bei den Schwaben, die mit sieben Punkten aus vier Spielen den besten Start im Oberhaus seit zwölf Jahren hingelegt haben, hat sich entspannt.

Bei den noch sieglosen Gästen aus Köln sitzt der ehemalige Stuttgarter Jugendtrainer Markus Gisdol auf der Bank. Der Coach steht bei seiner Heimkehr unter Druck. Die Domstädter sind selbst noch sieglos und erkämpften beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende ihren ersten Punkt. Sollte dem schwäbischen Aufsteiger nun auch noch der erste Heimsieg gelingen, würde er den Druck auf seinen früheren Jugendtrainer Gisdol weiter wachsen.