Bundesliga im Liveticker: VfB Stuttgart strebt Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach an

Der VfB Stuttgart will am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach endlich den ersten Heimsieg in dieser Saison in der Bundesliga schaffen. Im eigenen Stadion hat der VfB bislang nur 4 seiner 21 Zähler geholt. Die Gladbacher kommen allerdings mit der Empfehlung des 3:2-Erfolgs gegen den FC Bayern München am vergangenen Spieltag nach Stuttgart.

