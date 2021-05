Bundesliga im Liveticker: Der VfB Stuttgart trifft auf den FC Augsburg

Markus Weinzierl gibt am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) in der Bundesliga sein Trainer-Comeback beim abstiegsbedrohten FC Augsburg. "Definitiv kribbelt es", sagte der 46-Jährige mit Blick auf das Spiel bei seinem Ex-Klub VfB Stuttgart. Weinzierl strebt zum Auftakt des 32. Spieltags mit dem FCA einen großen Schritt zum Klassenerhalt an. Mit 33 Punkten liegen die Augsburger auf Platz 13. Auf Stuttgart folgt noch ein Heimspiel gegen Werder Bremen sowie am letzten Spieltag das Auswärtsspiel in München gegen den FC Bayern.

