Bundesliga im Liveticker: VfB Stuttgart strebt Heimsieg gegen Mainz 05 an

Dem Chaos auf der Führungsebene zum Trotz will der VfB Stuttgart endlich ein Heimspiel in der Bundesliga gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo empfängt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 19. Spieltags den Tabellenvorletzten 1. FSV Mainz 05. In bisher acht Spielen im eigenen Stadion holte seine Elf noch keinen Sieg.

Die Elf holte von Matarazzo holte aus den vergangenen drei Partien nur einen Punkt, befindet sich im Abwärtstrend und steht unter Druck, damit der komfortable Vorsprung auf die Abstiegszone gewahrt wird. Die Mainzer überraschten zuletzt mit einem 3:2 gegen RB Leipzig und wollen ihre Aufholjagd im Abstiegskampf fortsetzen.