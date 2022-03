Ungewöhnlicher Auftakt zum 27. Spieltag: Ohne ihre Cheftrainer messen sich der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach an diesem Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN). Sowohl Bochums Coach Thomas Reis als auch Gladbachs Trainer Adi Hütter befinden sich in Corona-Quarantäne. Sie werden an der Seitenlinie von ihren Assistenten vertreten. Mit einem Sieg kann die Borussia am überraschend starken Aufsteiger vorbeiziehen. Beide Mannschaften haben auch auf dem Platz mit Corona-Sorgen zu kämpfen. Das aktuelle Saisonziel lautet bei beiden Klassenerhalt.

