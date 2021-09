Bundesligist VfL Bochum brennt auf eine Reaktion auf das 0:7-Debakel beim deutschen Meister FC Bayern München. "Wir können es nicht wiedergutmachen. Wir wollen das Spiel aber vergessen machen und ein anderes Gesicht zeigen", sagte VfL-Trainer Thomas Reis vor dem Heimspiel gegen den seit dem 5:1 gegen Greuther Fürth am ersten Spieltag erfolglosen VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN). Der VfL ist nach zuletzt drei Niederlagen in Folge mit drei Punkten auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

