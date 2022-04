Während Ex-Klub Union Berlin im Halbfinale des DFB-Pokals Leipzig unterlag und in der Bundesliga auf den europäischen Tabellenplätzen rangiert, befindet sich Max Kruse im Abstiegskampf. Bei der wichtigen Partie gegen den FSV Mainz 05 muss der VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) die bittere Klatsche vom vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund wiedergutmachen. "Jeder Spieler, die Mannschaft und wir alle sind in der Pflicht, morgen eine Antwort auf dem Platz zu geben, eine Reaktion zu zeigen und so dem Klassenerhalt einen großen Schritt näherzukommen", sagte Sportdirektor Marcel Schäfer am Donnerstag und wird damit auch die VfL-Routiniers in die Pflicht genommen haben.

Anzeige