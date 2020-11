Bundesliga im Liveticker: 1. FC Köln will Negativserie bei Werder Bremen beenden

16 Spiele ohne Sieg, bislang erst zwei Punkte in dieser Saison und jetzt auch noch Wirbel um Corona-Tests: Es läuft wirklich nicht rund beim 1. FC Köln. Und nun geht es für die Rheinländer an diesem Freitag auch noch an einen Ort, an dem es normalerweise nicht viel zu holen gibt. Bei keinem anderen Bundesligisten haben die Kölner so oft verloren wie bei Werder Bremen. 29 Mal trat der FC ohne Punkt die Heimreise an. Am Freitag folgt das nächste Duell (20.30 Uhr/DAZN).

Zuletzt gab es am letzten Spieltag der vergangenen Saison eine peinliche 1:6-Niederlage, durch die die Bremer auf den letzten Drücker noch den Sprung auf den Relegationsplatz schafften. "Das 1:6 ist uns noch ein Dorn im Auge", sagte FC-Coach Markus Gisdol, "das ist noch etwas, das wir regeln wollen." FC-Manager Horst Heldt pflichtete ihm bei: "Jeder weiß, dass so eine Niederlage nervt und man jetzt die Gelegenheit hat, es besser zu machen."