Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen trifft im Abstiegskampf auf den FSV Mainz 05

Im bislang wichtigsten Bundesliga-Spiel dieser Saison trifft Werder Bremen am Dienstagabend auf den FSV Mainz 05. Anpfiff im Weser-Stadion ist bereits um 18.30 Uhr (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Nach den beiden bitteren Niederlagen gegen Bayern München und den SC Paderborn will Werder im Abstiegskampf nicht noch weiter abstürzen. Aktuell sind die Bremer Tabellen-15., die Mainzer stehen als direkter Konkurrent nur einen Platz und einen Punkt besser da. "Wir nehmen die Herausforderung an. Wir wollen ein unangenehmer Gegner sein und versuchen, dort zu punkten", sagte Beierlorzer. Der Franke muss nach zuletzt zwei Niederlagen unter seiner Regie das Feuer neu entfachen. "Wir müssen mutig auftreten", betonte der 52-Jährige.