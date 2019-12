Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen muss gegen den SC Paderborn nachlegen

Mit einem Dreier am Sonntagabend gegen den SC Paderborn will Werder Bremen den Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg veredeln (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Das Ende der Negativserie nach zuvor acht Partien ohne dreifachen Punktgewinn hat in Bremen zumindest für ein bis zwei Tage die Stimmung deutlich verbessert. "Seitdem sind wir aber wieder im kompletten Fokus auf Paderborn", erklärte Kohfeldt. "Da gibt es keinen Unterschied zu den vergangenen Wochen." Denn noch immer befinden sich die ambitionierten Bremer in der unteren Tabellenhälfte. Die internationalen Plätze sind weiterhin weit entfernt. Daher müsse seine Mannschaft "einiges tun", damit sich die Situation wieder verbessert. "Wir haben nur ein Spiel gewonnen. Wir benötigen weiter die Galligkeit, Gier und die Konsequenz", forderte der Werder-Coach.