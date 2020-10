Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen trifft auf die TSG Hoffenheim

Das Heimspiel von Werder Bremen gegen 1899 Hoffenheim kann am Sonntagabend wie geplant stattfinden. Einen Tag nach dem ersten Coronafall beim Tabellensiebten der Bundesliga ergab eine neue Testreihe bei Bremer Spielern und Trainern am Freitag keinen weiteren positiven Befund. "Alle sind negativ", sagte Sportchef Frank Baumann. Die Ereignisse der vergangenen Tage hätten die Spieler stark verunsichert. Trotzdem glaubt Baumann weder, dass das die weitere Vorbereitung auf das Hoffenheim-Spiel (Sonntag, 18 Uhr/Sky) nachhaltig stört.

Bei Werder war am Donnerstag zum ersten Mal seit dem Beginn der Pandemie ein Werder-Profi positiv auf das Coronavirus getestet. Baumann bestätigte am Freitag Medienberichte, dass es sich dabei um den deutschen U21-Nationalspieler Felix Agu handelt, den die Bremer erst im Sommer vom VfL Osnabrück verpflichtet hatten. Hoffenheim muss in Bremen auf sein in Quarantäne befindliches Trio um Andrej Kramaric verzichten. "Sie werden für Bremen nicht zur Verfügung stehen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Der kroatische Torjäger Kramaric hat zehn der letzten zwölf Treffer der Kraichgauer in der Liga erzielt, in dieser Spielzeit bereits sechs. Er war in der vergangenen Woche ebenso wie Kasim Adams positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch Pavel Kaderabek ist - wegen eines Falls in der Familie - weiter in Quarantäne.