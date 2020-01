Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen trifft auf die TSG Hoffenheim

Auch eine Gehirnerschütterung kann Kevin Vogt nicht stoppen. Der Winter-Neuzugang von Werder Bremen wird nur eine Woche, nachdem er sich Kopfverletzung zugezogen hat, am Sonntag (15.30 Uhr) ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub 1899 Hoffenheim mit großer Wahrscheinlichkeit sein Heimdebüt feiern. "Wenn er einsatzbereit ist, wird er in der Startelf stehen", kündigte Trainer Florian Kohfeldt an und erklärte den 28-Jährigen bereits für unverzichtbar.