Alle Bundesligisten erhalten Lizenz für Saison 2019/20 - HSV trotz Finanzproblemen ohne Auflagen

Keinem der 50 Bewerber ist im ersten Schritt des Lizenzierungsverfahrens der Bundesliga und 2. Bundesliga für die Saison 2019/20 die Spielberechtigung verweigert worden. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga am Dienstag mit. „ Einige Klubs müssen aber bis Ende Mai Bedingungen erfüllen, um im Falle der sportlichen Qualifikation die Spielberechtigung zu erhalten. Andere Vereine erhielten die Lizenz unter Auflagen“ , hieß es in der Mitteilung.

"Ob ich den Vertrag verlängere, ist noch offen, und die sportliche Situation gibt mir zu denken", sagte Kühne der Sport Bild. "Nach guten Phasen bin ich immer sehr motiviert und denke, dass meine Hilfe nützlich ist. Wenn ich dann Spiele sehe, in denen alles den Bach heruntergeht, frage ich mich: Was soll das Ganze eigentlich noch?" Umso weniger war erwartet worden, dass der HSV - unabhängig vom direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga - keine Einschränkungen bei der Lizenzerteilung erhalten wird.