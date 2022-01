Gegenwind für Watzke und Co.: Mehrheit der Deutschen lehnt Zuschauer-Lockerungen ab

Eine Mehrheit der Deutschen lehnt eine verstärkte Zulassung von Zuschauern in der Bundesliga einer Umfrage zufolge ab. 57 Prozent der Befragten befürworteten bei einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts "YouGov", dass es laut den Beschlüssen von Bundesregierung und Länderchefs vorerst keine bundesweite Teil-Öffnung der Stadien für Fans geben wird. 29 Prozent der Bundesbürger lehnen diese Regelung dagegen ab und würden sich wieder mehr Zuschauer bei Bundesliga-Spielen wünschen.

Bund und Länder hatten bei ihren Beratungen am Montag Lockerungen von Corona-Auflagen ausgeschlossen, die Maßnahmen aber auch nicht verschärft. Damit bleibt es in den großen Profiligen weitgehend bei Geisterspielen. Die Staats- und Senatskanzleien sollen aber bis zum 9. Februar eine einheitliche Regelung für überregionale Großveranstaltungen vereinbaren. In der Bundesliga führte das zu heftiger Kritik. "Das ist nicht verhältnismäßig, das ist auch keine Wissenschaft, das versteht kein Mensch mehr", sagte etwa Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der zudem ankündigte ein Eilverfahren gegen die Maßnahmen zu prüfen. Zahlreiche weitere Liga-Funktionäre pflichteten Watzke bei.