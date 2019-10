Auftakt in den neunten Spieltag der Fußball-Bundesliga - Mit der Partie Mainz 05 gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) steht direkt ein rheinisches Duell an. Die Mainzer, aber auch die Kölner kämpfen im Treffen der selbst ernannten Karnevalsvereine noch lange vor Beginn der neuen Session aufeinander und kämpfen gegen zwei ziemlich humorlose Serien an.

Die Kölner lieben den Freitagabend nicht wirklich. Aus den vergangenen vier Auswärtsspielen an einem Freitag holten sie nur zwei Punkte und dabei auch nur in den Spielen, in denen sie kein eigenes Tor erzielten. Mainz 05 kämpft unter Trainer Sandro Schwarz gegen die Gegentor-Serie im eigenen Stadion an. In der Opel Arena kassierte Mainz 05 in den letzten sechs Spielen mindestens ein Gegentor, eine weitere Partie mit einem oder mehreren Gegentreffern wäre neuer Negativ-Rekord unter der Regie von Schwarz.

Mainz 05 gegen Köln - Da war doch was! Genau, im letzten Aufeinandertreffen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt verloren die Kölner mit 0:1 durch einen unberechtigten Elfmeter. Diesen gab es trotz Video-Beweis: Weder Schiedsrichter Dr. Felix Brych (München) noch Video-Assistent Tobias Welz in Köln sahen die Schwalbe des Mainzers Pablo des Blasis. In dieser Begegnung gab es in 16 Partien erst einen Auswärtssieg - Mainz 05 siegte in der Saison 2015/2016 in Köln. Der FC muss inklusive Pokal beim 1. FC Saarbrücken in Völklingen in der kommenden Woche drei Mal in Folge auswärts antreten. Danach geht es in der Bundesliga zum nächsten rheinischen Duell, nach Düsseldorf. ,,Wir haben jetzt drei ganz wichtige Auswärtsspiele", betont FC-Coach Achim Beierlorzer nach dem 3:0-Befreiungsschlag gegen Schlusslicht SC Paderborn, ,,für die wir die volle Konzentration im Verein benötigen." FC-Sportdirektor Armin Veh sieht es genauso: ,,Mich interessiert nur, wie wir die Mannschaft am Laufen halten können. Wir wollen aus dieser kleinen Pflanze mit vier Punkten aus den Spielen gegen Schalke und Paderborn etwas zum Blühen bringen." Edimilson Fernandes wird den Mainzern, die erst ein Heimspiel gewannen (2:1 gegen Hertha BSC) und vor dem SC Paderborn das schlechteste Heimteam der Liga sind, gesperrt fehlen.