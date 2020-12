Bundesliga-Manager Bobic und Eberl schießen gegen DFB: "Derzeit leider ein Fiasko"

Die beiden Bundesliga-Manager Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt und Max Eberl von Borussia Mönchengladbach blicken beunruhigt auf die neusten Entwicklungen beim DFB. In einem Doppel-Interview mit der Welt am Sonntag kritisierten sie die Arbeit beim deutschen Dachverband mit deutlichen Worten. "Alles, was nicht mit dem sportlichen Bereich zu tun hat, ist derzeit leider ein Fiasko", befand Bobic. Anzeige

Gegenstand der Kritik ist unter anderem die mangelnde Diskretion im Umgang mit wichtigen Themen. "Was den DFB abseits der sportlichen Belange betrifft, ist in den vergangenen zwei, drei Jahren kaum ein Monat vergangen, in dem nicht irgendwas an die Öffentlichkeit gelangt ist. Da muss man sich Gedanken machen", pflichtete Eberl seinem Frankfurter Pendant bei und legte nach: "Der DFB ist unsere Mutter. Sie muss Ruhe ausstrahlen und für den Fußball einstehen - und darf nicht so viele Angriffsflächen bieten."

Ein Vorbild könne sich der DFB laut Eberl an der Arbeit der Deutschen Fußball Liga (DFL) um den im Juni 2022 scheidenden Christian Seifert nehmen. "Ich glaube, dass die DFL gerade vormacht, wie es funktionieren kann. Sie sorgt für ein gutes Miteinander und hat es geschafft, dass wichtige Themen zwischen den Klubs bedeckt gehalten und respektvoll besprochen werden", erklärte der Gladbach-Macher.

Bobic nimmt DFB in die Pflicht Bobic sieht indes auch ein Problem in der personellen Struktur des Verbandes. "Vielleicht sollte man das ganze Thema mal strukturell angehen. Letztlich wurde in den vergangenen Jahren beim DFB immer nur die Präsidenten ausgetauscht, überlebt haben diverse Krisen immer die gleichen Leute", sagte der 49-Jährige, der sich für die Belange des DFB aber nicht in erster Linie verantwortlich sieht. "Es ist nicht unsere Aufgabe, aus der Liga heraus ständig den Finger in die Wunde zu legen. Da muss man sich innerhalb des DFB endlich mal selbst Gedanken machen."