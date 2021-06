"Kann attraktiver als Bundesliga sein": Manager-Legende Calmund freut sich auf die Spiele in der 2. Liga

Der 1. FC Köln hat in der Relegation den Bundesliga-Klassenerhalt geschafft, Holstein Kiel muss ein weiteres Jahr in der 2. Liga bleiben. Aber auch ohne die Kölner: Die zweite Etage der Bundesliga ist mit den Absteigern Schalke 04 und Werder Bremen so gut besetzt wie nie - vieles spricht für die beste zweite Liga aller Zeiten. "Neben den zwei Absteigern sind ja auch noch Klubs wie Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Nürnberg, Dresden und Rostock dabei", sagte Manager-Legende Reiner Calmund gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Das sind überschlagen 250 Bundesliga-Saisons und knapp 40 Meister-Titel." Anzeige

Deshalb freut sich der 72-Jährige auf die kommende Saison. "Das ist schon ein sehr attraktives Aufgebot, zu dem noch Klubs wie der Karlsruher SC und der FC St. Pauli kommen", so Calmund. "Es kann Spieltage geben, da präsentiert die 2. Liga attraktivere Paarungen als die Bundesliga." Allerdings: Am Ende kann es natürlich auch in der kommenden Saison nur zwei feste Aufsteiger in die Bundesliga und einen Klub geben, der über die Relegation die Chance hat.

"Der Rest muss sich auf mehrere Jahre Zweitliga-Fußball einstellen", so Calmund. "Da sehe ich am Horizont durchaus die Gefahren, dass es auch einem großen Klub so gehen kann wie Kaiserslautern oder München 1860." Als Grund führt Calmund die finanziellen Einbußen während der Corona-Zeit für die Vereine an. Vor allem der Abstieg "von Werder" hat Calmund "sehr bewegt".