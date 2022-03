Neue Bundesliga-Marktwerte: Christopher Nkunku steigt in Top 10 auf - Dayot Upamecano im Sinkflug

Alles andere als schwere Wochen erlebte Christopher Nkunku , der große Gewinner des Marktwerte-Updates: RB Leipzigs Superstar hat sein Preisschild von 55 Millionen Euro auf 65 Mio. Euro in die Höhe geschraubt, womit er nu zu den zehn wertvollsten Spielern der Bundesliga gehört. Unangefochten an der Spitze bleibt BVB-Star Erling Haaland mit einem Marktwert von 150 Mio. Euro.

Die einen treiben ihren Preis in die Höhe, die anderen büßen ein paar Millionen ein. So auch Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano . Der zeitweise recht unsicher wirkende Franzose verzeichnet ein deutliches Minus von zehn Millionen Euro und wird nun auf 45 Mio. Euro gehandelt. Der 23-Jährige leistete sich zuletzt einige Abwehr-Patzer beim Rekordmeisters. Zehn Mio. Euro Wertverlust stehen auch bei Silas Katompa Mvumpa vom VfB Stuttgart zu Buche. Der Offensiv-Mann ist jedoch von großem Verletzungspech betroffen und hat in der laufenden Spielzeit noch kein Spiel über 90 Minuten absolviert. Sein Marktwert beträgt nun 15 Mio. Euro.

Trotz ansteigender Formkurve in den vergangenen Wochen hat Marcus Thuram wie der Großteil der Gladbacher Mannschaft in dieser Saison wenig Werbung in eigener Sache betrieben. Für den Franzosen bedeutet das einen Marktwert-Verlust von 28 Millionen Euro auf 20 Mio. Euro. Emre Can (Borussia Dortmund) muss Einbußen in Höhe von sechs Mio. Euro hinnehmen und hat fortan einen Wert von 16 Mio. Euro. Dani Olmo (45 Mio./RB Leipzig), Marcel Sabitzer (22 Mio./FC Bayern), Ridle Baku (20 Mio.), Maxence Lacroix (20 Mio,/beide VfL Wolfsburg), Ramy Bensebaini (17 Mio./Borussia Mönchengladbach) und Orel Mangala (15 Mio./VfB Stuttgart) fielen allesamt um fünf Millionen Euro ab.