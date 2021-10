Neue Bundesliga-Marktwerte: Erling Haaland auf den Spuren von Kylian Mbappé – Marcel Sabitzer unter größten Verlierern

Nach dem Saisonstart hat das Portal transfermarkt.de die Marktwerte zahlreicher Bundesliga -Profis aktualisiert. 124 Spieler wurden bei dem Update wegen ihrer Leistungen an den ersten sieben Spieltagen oder ihrer Rolle im zurückliegenden Transferfenster neu bewertet.

Dank seiner sieben Toren in fünf Spielen schraubte Erling Haaland seinen Marktwert um weitere 20 Millionen Euro in die Höhe und ist nun 150 Millionen Euro wert. Der Torjäger von Borussia Dortmund festigte damit seinen Status als wertvollster Spieler der Bundesliga und rückt auch im internationalen Vergleich immer näher an die Spitzenposition heran. Diese hat nach wie vor PSG-Star Kylian Mbappé mit 160 Millionen Euro inne.