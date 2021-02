Neue Marktwerte: Wirtz der große Gewinner - Bayern-Stars um Gnabry und Sané verlieren deutlich

Top-Talent Florian Wirtz von Bayer Leverkusen hat seinen Marktwert in den vergangenen Monaten nahezu verdoppelt. Nachdem die marktgerechte Ablöse für den Mittelfeldspieler von transfermarkt.de im vergangenen November noch auf 24 Millionen Euro taxiert wurde, veranschlagt das Portal bei seinem Bundesliga-Update nun einen Preis von satten 45 Millionen Euro für den 17-Jährigen. Dies entspricht der tatsächlichen Leistungssteigerung des U21-Nationalspielers, der zuletzt auch immer wieder mit einer möglichen Nominierung für die Europameisterschaft im kommenden Sommer in Verbindung gebracht war. In bisher 24 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison brachte es der Teenager auf sieben Tore und sechs Vorlagen.

