Neue Marktwerte: Gladbach-Quartett und Brandt mit Verlusten – Coman und Sané legen zu

Insgesamt drei Spieler verzeichnen ein Marktwert-Plus von zehn Millionen Euro. Darunter sind mit Kingsley Coman und Leroy Sané zwei Offensivstars des FC Bayern. Während Sané, der im Februar noch deutlich an Wert verloren hatte , nach zuletzt starken Leistungen erstmals in seiner Bayern-Karriere klettert (von 60 auf 70 Millionen Euro), verbessert sich Coman von 55 auf insgesamt 65 Millionen Euro. Der dritte große Gewinner des Updates ist Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic, für den es von 7 auf 17 Millionen Euro geht - der Österreicher kann seinen Wert somit mehr als verdoppeln.

Ganz anders sieht es nicht nur bei Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04, sondern auch bei Julian Brandt aus. Der für die aktuellen Länderspiele nicht nominierte Mittelfeldspieler kommt in Dortmund weiter nicht in Tritt. Seit er im Sommer 2019 von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet wurde, hat sich sein Wert den Branchen-Experten zufolge nach einem weiteren Fünf-Millionen-Minus seit der letzten Überprüfung vor anderthalb Monaten von 50 auf 25 Millionen Euro halbiert. Damit ist der Marktwert von des 24-Jährigen auf den niedrigsten Wert seit Juni 2017 gesunken. Er ist nicht der einzige BVB-Spieler mit Verlusten: Beim enttäuschenden Neuzugang Thomas Meunier geht es von 18 auf 12 Millionen Euro. In die andere Richtung haben sich Mahmoud Dahoud (von 8,5 auf 11 Mio.) und Mateu Morey (von 3 auf 7 Mio.), die jeweils zulegen konnten.