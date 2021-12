Neue Bundesliga-Marktwerte: Leverkusen-Stürmer Schick legt kräftig zu – Bayern und BVB verlieren

Die Bundesliga-Hinrunde ist beendet, das Fußball-Jahr auch. Die Klubs können die Leistungen ihrer Spieler an den ersten 17 Spieltagen der Saison über die Feiertage in Ruhe Revue passieren lassen – transfermarkt.de hat das schon getan. Pünktlich zum Hinrunden-Schluss veröffentlichte das Portal erstmals in dieser Saison neue Marktwerte für alle Bundesliga-Spieler. Und eine große Überraschung wird dabei deutlich: Die Profis von Spitzenreiter FC Bayern und Top-Verfolger Borussia Dortmund verlieren am meisten.

Anzeige