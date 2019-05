Meister-Kampf zwischen FC Bayern und BVB: Die engsten Titel-Entscheidungen am 34. Spieltag

Wie wahr! Dass drei Titelaspiranten punktgleich ins letzte Spiel gehen und jeder von ihnen während der 90 Minuten die Hand an der Schale hatte, das hat die Bundesliga in 56 Jahren nie mehr geschafft.

Plötzlich kam VfB-Arzt Thomas Fröhlich in die Kabine gerannt und rief: „Komm raus, in zwei Minuten sind wir Meister!“ Und sie wurden Meister, weil Weltmeister Guido Buchwald trotz Unterzahl das 2:1 für den VfB geköpft hatte, weil Eintracht Frankfurt bei Absteiger Hansa Rostock 1:2 verlor und Borussia Dortmund beim zweiten Absteiger MSV Duisburg nicht hoch genug gewann (1:0).

Früher war das Drama die Regel. 23-mal wurde die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden , von 1991 bis 1995 ohne Unterbrechung. Die Bayern-Dominanz hat die Fans im letzten Jahrzehnt auf Diät gesetzt, nun ist es wieder so weit.

Erinnerungen an "Otto Torhagel"

Die Bayern waren auch beim ersten echten Herzschlagfinale 1971 dabei. Sie gingen mit einem Tor Vorsprung auf Mönchengladbach ins letzte Spiel, verloren 0:2 in Duisburg und Borussia zog mit einem 4:1 in Frankfurt vorbei. Das überraschte den DFB. Der hatte das Original der Schale nach Duisburg gekarrt und tauschte es abends am Frankfurter Flughafen gegen das Duplikat ein, das die Netzer-Elf bekommen hatte.

Nur dieses eine Mal wurden die Bayern im letzten Spiel überholt. Lieber machten sie es umgekehrt. Wie 1986. Das ganze Jahr über hechelten sie Werder Bremen (32-mal Tabellenführer) hinterher, wehrten am 33. Spieltag im direkten Duell (0:0) Bremens Matchball ab und zogen mit einem 6:0 gegen Gladbach vorbei – weil Werder in Stuttgart 1:2 verlor. In München war das Spiel zu Ende, die Fans klebten am Transistorradio. Als es die Bremer Pleite verkündete, verspürte Bayern-Trainer Udo Lattek Mitleid mit Otto Rehhagel: „In der Bremer Mannschaft wird es jetzt riesengroße Probleme geben. Otto Rehhagel tut mir echt leid.“

Das konnte man nach Herzschlagfinals öfter sagen. 1978 war Rehhagel mit Borussia Dortmund an einem unrühmlichen Kapitel beteiligt. Der BVB spielte (in Düsseldorf) bei Borussia Mönchengladbach, das bei Punktgleichheit mit dem 1. FC Köln zehn Tore aufholen musste. Unmöglich? Dachten alle. Doch Borussia führte zur Pause 6:0 gegen lustlose Dortmunder, Köln beim Absteiger FC St. Pauli nur 1:0. Borussia verdoppelte die Torausbeute auf das Rekordergebnis von 12:0, aber die Kölner (5:0) retteten drei Tore ins Ziel. Die Empörung über Dortmund, das den Ersatzkeeper aufgestellt hatte, war groß. Der DFB ermittelte wegen Unsportlichkeit, alle Spieler mussten ihr Bedauern schriftlich festhalten – Rehhagel, nun als „Otto Torhagel“ verspottet, flog raus.